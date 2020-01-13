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"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу", "Уотфорд" победил "Борнмут". Результаты 22-го тура чемпионата Англии

После победы над "Астон Виллой" в 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

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"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" со счетом 6:1
"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" со счетом 6:1
Фото: EPA

12 января состоялось два матча 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Борнмут" – "Уотфорд" – 0:3

Голы: Дукуре, 42, Дини, 65, Перейра, 90+2

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" – 1:6

Голы: Эль-Гази, 90+1 (пенальти) – Марез, 18, 24, Агуэро, 28, 57, 81, Жезус, 45+1

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Еще восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии прошли 11-го и 12 января. Результаты можно посмотреть тут.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Матчи 23-го тура АПЛ пройдут 18-го и 19 января.

Теги: футбол, Англия, Александр Зинченко, Манчестер Сити, Чемпионат Англии, Борнмут
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