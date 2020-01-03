"Ливерпуль" победил "Шеффилд" в 21-м туре чемпионата Англии

2 января состоялся последний матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Ливерпуль" – "Шеффилд" – 2:0
Голы: Салах, 4, Мане, 64
После этой победы "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 58 очков и одну игру в запасе. У "Лестера", который идет вторым, на 13 баллов меньше.
"Шеффилд" с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.
Еще девять игр 21-го тура АПЛ прошли 1 января. Результаты матчей можно посмотреть тут.
Поединки 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.