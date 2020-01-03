"Ливерпуль" победил "Шеффилд" в 21-м туре чемпионата Англии

После победы над "Шеффилдом" "Ливерпуль" опережает "Лестер" на 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

2 января состоялся последний матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Ливерпуль" – "Шеффилд" – 2:0

Голы: Салах, 4, Мане, 64

После этой победы "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 58 очков и одну игру в запасе. У "Лестера", который идет вторым, на 13 баллов меньше.

"Шеффилд" с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Еще девять игр 21-го тура АПЛ прошли 1 января. Результаты матчей можно посмотреть тут.

Поединки 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.