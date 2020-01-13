"Реал" завоевал Суперкубок Испании, победив "Атлетико" в серии пенальти

"Реал" победил "Атлетико" со счетом 4:1 в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок Испании.

Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок Испании, победив мадридский "Атлетико" в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Реал" – "Атлетико" – 0:0 (4:1 в серии пенальти).

Основное время матча завершилось без забитых голов. В овертайме команды также сыграли со счетом 0:0, а уругвайский полузащитник "Реала" Федерико Вальверде получил красную карточку за фол последней надежды на нападающем "Атлетико" Альваро Морате.

В серии пенальти испанский полузащитник Сауль Ньигес и ганский полузащитник Томас Партей не реализовали два первых удара "Атлетико". "Реал", в свою очередь, забил все свои пенальти.

Издание "ГОРДОН" провело текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это 11-й Суперкубок Испании в истории мадридского клуба, у "Барселоны" этих трофеев 13.

Суперкубок Испании 2019 года впервые проводился в формате "финала четырех". В турнире принимали участие два финалиста Кубка Испании, а также лучшие команды из чемпионата Испании, которые не пробились в турнир из Кубка.

В полуфинале "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1, а "Атлетико" победил "Барселону" со счетом 3:2.