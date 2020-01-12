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Украинский вратарь Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании

Украинский голкипер испанского "Вальядолида" Андрей Лунин помог своей команде победить "Марбелью" в серии послематчевых пенальти в 1/32 финала Кубка Испании.

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Лунин (в желтом) провел свой второй поединок за "Вальядолид"
Лунин (в желтом) провел свой второй поединок за "Вальядолид"
Фото: realvalladolid.es

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти в игре 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи", сообщает официальный сайт "Вальядолида".

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертаймах команды голов не забивали, и поединок перешел в серию послематчевых пенальти.

Сначала Лунин словил мяч после удара "паненкой" по центру, а затем отбил мяч, который летел в угол ворот.

Благодаря сэйвам украинца "Вальядолид" победил в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1 и вышел в 1/16 финала Кубка Испании.

Видеообзор матча можно посмотреть по ссылке.

Статистический портал SofaScore пишет, что на протяжении игры Лунин совершил пять сэйвов, четыре из которых – после ударов из-за пределов штрафной площадки. Ресурс поставил украинцу наивысшую оценку в матче – 8,4.

Скриншот: sofascore.com
Скриншот: sofascore.com

Это был второй поединок для Лунина за "Вальядолид", ранее украинец выходил на поле в составе команды на матч Кубка Испании против "Толоса" (3:0).

Права на вратаря принадлежат мадридскому "Реалу". Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды с лета 2019 года.

Теги: футбол, Украина, Испания, украинец, Андрей Лунин, Реал Вальядолид, Кубок Испании
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