Сэйв вратаря сборной Украины попал в топ-10 в чемпионате Испании по итогам 2019 года

Сэйв вратаря сборной Украины Андрея Лунина в матче чемпионата Испании между "Леганесом" и "Атлетико" занял седьмое место в рейтинге.

Сейчас Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды Фото: EPA

Сэйв голкипера сборной Украины Андрея Лунина попал в топ-10 лучших в чемпионате Испании по итогам 2019 года, об этом свидетельствует видео, опубликованное на официальной странице ЛаЛиги в YouTube.

Спасение Луниным ворот "Леганеса", за который тогда выступал украинец, заняло седьмое место.

Лунин в матче чемпионата Испании против "Атлетико" отбил удар со штрафного, который летел в верхний угол ворот.

Сейчас украинец, права на которого принадлежат "Реалу", выступает за "Вальядолид" на правах аренды.

В текущем сезоне Лунин выходил на поле один раз в матче Кубка Испании против "Толоса", в том поединке украинец не пропустил.