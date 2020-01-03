Трое футболистов из чемпионата Украины попали в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА, за которыми нужно следить в 2020-м

Бразильские игроки "Шахтера" Додо и Тете, а также украинец Богдн Леднев, который выступает в "Заре", вошли в список 50 перспективных игроков по версии УЕФА.

Додо (слева) забил два гола в этом сезоне, Тете (справа) – четыре Фото: EPA

Трое футболистов из чемпионата Украины попали в список из 50 молодых игроков, за которыми нужно следить в 2020 году по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

В список попали бразильские игроки "Шахтера" Додо и Тете, а также украинский полузащитник "Зари" Богдан Леднев.

21-летний защитник "Шахтера" Додо в этом сезоне провел за донецкую команду 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

19-летний вингер "горняков" Тете в текущем сезоне сыграл 18 игр за "Шахтер" во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал три ассиста.

21-летний полузащитник Леднев провел за "Зарю" 21 поединок, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо", за луганский клуб полузащитник играет на правах аренды.