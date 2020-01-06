"Реал" решил досрочно вернуть из аренды украинского вратаря Лунина – СМИ

Мадридский "Реал" связался с "Вальядолидом" по поводу возвращения из аренды украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает испанское издание Marca.

Мадридский "Реал" решил досрочно вернуть из аренды в "Вальядолиде" украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, представители "Реала" уже связались с "Вальядолидом" и озвучили свое решение.

Руководство мадридского клуба хочет отдать Лунина во вторую аренду на протяжении одного сезона. Украинцем интересуются "Овьедо" и клубы из-за пределов Испании.

Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды с лета 2019 года. Изначально вратарь должен был вернуться в "Реал" летом 2020-го.

В текущем сезоне украинский голкипер выходил на поле один раз в матче Кубка Испании против "Толоса", в том поединке Лунин не пропустил.