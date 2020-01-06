"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад", "Гранада" обыграла "Мальорку". Результаты 19-го тура чемпионата Испании

5 января прошло четыре заключительных матча 19-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.
"Гранада" – "Мальорка" – 1:0
Гол: Монторо, 24
"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" – 1:2
Голы: Виллиан Жозе, 22 – Тригерос, 58, Касорла, 72
"Алавес" – "Бетис" – 1:1
Голы: Видаль, 14 – Эмерсон, 55
Нереализованный пенальти: Хоакин, 45+3 ("Бетис")
Удаление: Феддаль, 78 ("Бетис")
"Сельта" – "Осасуна" – 1:1
Голы: Мина, 75 – Авила, 83
Еще шесть матчей 19-го тура чемпионата Испании прошли 3-го и 4 января, результаты можно посмотреть тут.
Турнирная таблица чемпионата Испании:
Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся с 17-го по 19 января.