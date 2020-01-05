"Реал" разгромил "Хетафе", "Барселона" не смогла обыграть "Эспаньол". Результаты 19-го тура чемпионата Испании

3-го и 4 января состоялось шесть матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает официальный испанской Ла Лиги.
"Вальядолид" – "Леганес" – 2:2
Голы: Унал, 8, 79 – Брейтуэйт, 4, Меса, 13
Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин провел матч в запасе, украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец не попал в заявку на игру.
"Севилья" – "Атлетик" – 1:1
Голы: Нуньес, 60 (автогол) – Капа, 15
"Валенсия" – "Эйбар" – 1:0
Гол: Гомес, 27
Удаление: Оливейра, 90+1 ("Эйбар")
"Хетафе" – "Реал" – 0:3
Голы: Варан, 34, 53, Модрич, 90+6
"Атлетико" – "Леванте" – 2:1
Голы: Корреа, 13, Фелипе, 18 – Рохер, 16
"Эспаньол" – "Барселона" – 2:2
Голы: Лопес, 23, У Лэй, 88 – Суарес, 50, Видаль, 59
Удаление: де Йонг, 75 ("Барселона")
Еще четыре матча 19-го тура чемпионата Испании пройдут 5 января.
Турнирная таблица чемпионата Испании:
Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся с 17-го по 19 января.