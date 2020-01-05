Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

"Реал" разгромил "Хетафе", "Барселона" не смогла обыграть "Эспаньол". Результаты 19-го тура чемпионата Испании

После победы над "Хетафе" в 19-м туре чемпионата Испании "Реал" догнал "Барселону", которая идет на первом месте в турнирной таблице по очкам.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Барселона" и "Эспаньол" сыграли вничью со счетом 2:2
"Барселона" и "Эспаньол" сыграли вничью со счетом 2:2
Фото: EPA

3-го и 4 января состоялось шесть матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает официальный испанской Ла Лиги.

"Вальядолид" – "Леганес" – 2:2

Голы: Унал, 8, 79 – Брейтуэйт, 4, Меса, 13

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин провел матч в запасе, украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец не попал в заявку на игру.

"Севилья" – "Атлетик" – 1:1

Голы: Нуньес, 60 (автогол) – Капа, 15

"Валенсия" – "Эйбар" – 1:0

Гол: Гомес, 27

Удаление: Оливейра, 90+1 ("Эйбар")

"Хетафе" – "Реал" – 0:3

Голы: Варан, 34, 53, Модрич, 90+6

"Атлетико" – "Леванте" – 2:1

Голы: Корреа, 13, Фелипе, 18 – Рохер, 16

"Эспаньол" – "Барселона" – 2:2

Голы: Лопес, 23, У Лэй, 88 – Суарес, 50, Видаль, 59

Удаление: де Йонг, 75 ("Барселона")

Еще четыре матча 19-го тура чемпионата Испании пройдут 5 января.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся с 17-го по 19 января.

Теги: футбол, Барселона, Испания, Валенсия, Реал (Мадрид), Атлетико, Севилья, Андрей Лунин, чемпионат Испании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS