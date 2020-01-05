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Испанская федерация футбола приостановила наказание "Райо Вальекано" за оскорбления его болельщиками украинца Зозули

Апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола (RFEF) приостановил наказание "Райо Вальекано" за оскорбления болельщиками команды украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули из-за того, что у клуба не было достаточно времени для подачи апелляции.

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Инцидент с Зозулей (в центре) произошел 15 декабря
Инцидент с Зозулей (в центре) произошел 15 декабря
Фото: albacetebalompie.es

3 января Королевская испанская федерация футбола (RFEF) временно приостановила наказание мадридского "Райо Вальекано" за оскорбления болельщиками клуба украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули в матче второго дивизиона чемпионата Испании, сообщает официальный сайт федерации.

Апелляционный комитет принял решение о приостановлении наказания из-за того, что у "Райо Вальекано" не было достаточно времени для подачи апелляции. Клуб может обжаловать наказание до 14 января, а первый матч, на котором могли действовать ограничения, пройдет 5 января.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано – Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано"В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: футбол, Украина, фанаты, штраф, украинец, Роман Зозуля, Райо Вальекано, чемпионат Испании, Альбасете
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