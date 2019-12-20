Зозуля прокомментировал скандал с фанатами "Райо Вальекано": Я – патриот, и это не преступление

По словам украинского нападающего испанского футбольного клуба "Альбасете" Романа Зозули, он планирует встретиться с руководством клуба, так как ему надоело слушать оскорбления.

19 декабря украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля дал пресс-конференцию по поводу инцидента, который произошел на матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Слова украинца приводит испанское издание Marca.

"Хочу все объяснить. Когда в Украине началась война, много людей оказывали гуманитарную помощь, покупали машины скорой помощи, еду, одежду, помогали больницам. Мы с моей командой [ФК "Днепр"] посещали бойцов на фронте, чтобы показать нашу поддержку как патриотов", – начал Зозуля.

Украинец сказал, что он нацелен спасать жизни: "Мы никогда не покупаем оружие. Я – патриот, и это не преступление".

По словам Зозули, после подписания контракта с "Райо Вальекано" и реакции на это фанатов руководство клуба сказало, что он не может выступать за их клуб потому, что фанаты считают его фашистом.

"Я спросил почему, и мне сказали, что я помогал украинской армии, а фанаты "Райо Вальекано" воевали на стороне другой армии. Шесть фанатов "Райо Вальекано" сейчас воюют на стороне другого государства. Я хотел поговорить с фанатами и объяснить, что это не так, но они отказались говорить со мной", – сказал Зозуля.

Нападающий сказал, что нет смысла называть его расистом: "Моим лучшим другом вне раздевалки был [темнокожий французский футболист] Жереми Бела. Для меня все люди равны. Меня обвиняют, что у меня есть тату с какой-то символикой, но у меня их нет. Можете спросить у моих партнеров по команде, которые видят меня каждый день".

Зозуля ответил на вопрос о фотографии с шарфом, на котором изображен Степан Бандера: "Я надеваю шарф с изображением Бандеры, потому что мы внешне похожи друг на друга. Это привлекло мое внимание, больше в этом нет ничего".

Украинец поблагодарил всех за поддержку: "Я получил сообщения поддержки от города Альбасете, клуба, моих партнеров по команде, украинского народа и президента моей страны [Владимира Зеленского]. Поддержал ли бы меня президент моей страны, если бы я был нацистом?"

Зозуля сказал, что планирует отдельно встретиться с руководством "Альбасете".

"Мы должны к чему-то прийти, ведь надоело слышать подобные оскорбления", – резюмировал украинец.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.