Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Зозуля прокомментировал скандал с фанатами "Райо Вальекано": Я – патриот, и это не преступление

По словам украинского нападающего испанского футбольного клуба "Альбасете" Романа Зозули, он планирует встретиться с руководством клуба, так как ему надоело слушать оскорбления.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года
Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года
Фото: EPA

19 декабря украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля дал пресс-конференцию по поводу инцидента, который произошел на матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Слова украинца приводит испанское издание Marca.

"Хочу все объяснить. Когда в Украине началась война, много людей оказывали гуманитарную помощь, покупали машины скорой помощи, еду, одежду, помогали больницам. Мы с моей командой [ФК "Днепр"] посещали бойцов на фронте, чтобы показать нашу поддержку как патриотов", – начал Зозуля.

Украинец сказал, что он нацелен спасать жизни: "Мы никогда не покупаем оружие. Я – патриот, и это не преступление".

По словам Зозули, после подписания контракта с "Райо Вальекано" и реакции на это фанатов руководство клуба сказало, что он не может выступать за их клуб потому, что фанаты считают его фашистом.

"Я спросил почему, и мне сказали, что я помогал украинской армии, а фанаты "Райо Вальекано" воевали на стороне другой армии. Шесть фанатов "Райо Вальекано" сейчас воюют на стороне другого государства. Я хотел поговорить с фанатами и объяснить, что это не так, но они отказались говорить со мной", – сказал Зозуля.

Нападающий сказал, что нет смысла называть его расистом: "Моим лучшим другом вне раздевалки был [темнокожий французский футболист] Жереми Бела. Для меня все люди равны. Меня обвиняют, что у меня есть тату с какой-то символикой, но у меня их нет. Можете спросить у моих партнеров по команде, которые видят меня каждый день".

Зозуля ответил на вопрос о фотографии с шарфом, на котором изображен Степан Бандера: "Я надеваю шарф с изображением Бандеры, потому что мы внешне похожи друг на друга. Это привлекло мое внимание, больше в этом нет ничего".

Украинец поблагодарил всех за поддержку: "Я получил сообщения поддержки от города Альбасете, клуба, моих партнеров по команде, украинского народа и президента моей страны [Владимира Зеленского]. Поддержал ли бы меня президент моей страны, если бы я был нацистом?"

Зозуля сказал, что планирует отдельно встретиться с руководством "Альбасете".

"Мы должны к чему-то прийти, ведь надоело слышать подобные оскорбления", – резюмировал украинец.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано"В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: футбол, Украина, Испания, фанаты, ультрас, Роман Зозуля, Райо Вальекано, чемпионат Испании, Альбасете
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS