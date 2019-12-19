Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Болельщики "Райо Вальекано" напали на президента клуба после поддержки Зозули

По словам президента футбольного клуба "Райо Вальекано" Рауля Мартина Пресы, около 30 болельщиков клуба окружили его автомобиль, начали скандировать оскорбления и повредили транспортное средство после матча второго дивизиона чемпионата Испании между "Тарасоной" и "Райо Вальекано". Перед этим Преса публично поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, который подвергся травле со стороны ультрас "Райо Вальекано".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Преса сообщил, что не пострадал
Преса сообщил, что не пострадал
Фото: ЕРА

Фанаты испанской футбольной команды "Райо Вальекано" напали на президента клуба Рауля Мартина Пресу 17 декабря. Об этом Преса рассказал в эфире радио COPE

По его словам, инцидент произошел после матча второго дивизиона чемпионата Испании между "Тарасоной" и "Райо Вальекано". Преса рассказал, что около 30 болельщиков "Райо Вальекано" окружили его автомобиль, начали скандировать оскорбления и повредили машину. Фото автомобиля опубликовала в Twitter сайт Union Rayo.

В комментарии Radio Marca Преса сообщил, что не пострадал, но обратился по этому поводу в полицию.

Радиостанция предполагает, что инцидент мог произойти из-за того, что президент "Райо Вальекано" осудил поведение болельщиков клуба, которые оскорбляли украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю во время матча с "Райо Вальекано" в Мадриде 15 декабря. 

Как сообщает Union Rayo, Преса считает, что полиция должна найти болельщиков, которые оскорбляли украинца.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с травлей Зозули и предотвратить повторение подобных ситуаций. 

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года. Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: футбол, фанаты, ультрас, нападение, Роман Зозуля, Райо Вальекано, автомобиль, Альбасете
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona позировала без одежды
alyona alyona позировала без одежды
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Умер актер и певец Кенни Линч
Умер актер и певец Кенни Линч
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS