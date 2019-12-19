Болельщики "Райо Вальекано" напали на президента клуба после поддержки Зозули

Фанаты испанской футбольной команды "Райо Вальекано" напали на президента клуба Рауля Мартина Пресу 17 декабря. Об этом Преса рассказал в эфире радио COPE.
По его словам, инцидент произошел после матча второго дивизиона чемпионата Испании между "Тарасоной" и "Райо Вальекано". Преса рассказал, что около 30 болельщиков "Райо Вальекано" окружили его автомобиль, начали скандировать оскорбления и повредили машину. Фото автомобиля опубликовала в Twitter сайт Union Rayo.
* ÚLTIMA HORA *— Union Rayo Live (@UnionRayoLive) December 17, 2019
Así ha quedado el coche de Raul Martín Presa en Tarazona pic.twitter.com/YdX4h7kabO
В комментарии Radio Marca Преса сообщил, что не пострадал, но обратился по этому поводу в полицию.
Радиостанция предполагает, что инцидент мог произойти из-за того, что президент "Райо Вальекано" осудил поведение болельщиков клуба, которые оскорбляли украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю во время матча с "Райо Вальекано" в Мадриде 15 декабря.
Как сообщает Union Rayo, Преса считает, что полиция должна найти болельщиков, которые оскорбляли украинца.
15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.
Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.
Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с травлей Зозули и предотвратить повторение подобных ситуаций.
Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года. Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".
Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.