Болельщики "Райо Вальекано" напали на президента клуба после поддержки Зозули

По словам президента футбольного клуба "Райо Вальекано" Рауля Мартина Пресы, около 30 болельщиков клуба окружили его автомобиль, начали скандировать оскорбления и повредили транспортное средство после матча второго дивизиона чемпионата Испании между "Тарасоной" и "Райо Вальекано". Перед этим Преса публично поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, который подвергся травле со стороны ультрас "Райо Вальекано".

Фанаты испанской футбольной команды "Райо Вальекано" напали на президента клуба Рауля Мартина Пресу 17 декабря. Об этом Преса рассказал в эфире радио COPE.

По его словам, инцидент произошел после матча второго дивизиона чемпионата Испании между "Тарасоной" и "Райо Вальекано". Преса рассказал, что около 30 болельщиков "Райо Вальекано" окружили его автомобиль, начали скандировать оскорбления и повредили машину. Фото автомобиля опубликовала в Twitter сайт Union Rayo.

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Así ha quedado el coche de Raul Martín Presa en Tarazona pic.twitter.com/YdX4h7kabO — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) December 17, 2019

В комментарии Radio Marca Преса сообщил, что не пострадал, но обратился по этому поводу в полицию.

Радиостанция предполагает, что инцидент мог произойти из-за того, что президент "Райо Вальекано" осудил поведение болельщиков клуба, которые оскорбляли украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю во время матча с "Райо Вальекано" в Мадриде 15 декабря.

Как сообщает Union Rayo, Преса считает, что полиция должна найти болельщиков, которые оскорбляли украинца.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с травлей Зозули и предотвратить повторение подобных ситуаций.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года. Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.