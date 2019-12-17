Зеленский поддержал Зозулю, футболист ответил

После инцидента с травлей украинского футболиста Романа Зозули в Испании президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Зозуля – патриот, который любит свою страну.

Зеленский – Зозуле: Тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря выразил поддержку украинскому нападающему испанского клуба "Альбасете" Роману Зозуле.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой", – написал президент в Facebook.

Футболист в комментариях поблагодарил Зеленского.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с травлей Зозули и предотвратить повторение подобных ситуаций.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года. Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.