Ващук – Зозуле: Главное – забивай побольше! А мы всегда тебя поддержим

Украинский нападающий Роман Зозуля, который столкнулся с травлей со стороны фанатов испанского клуба "Райо Вальекано", может всегда рассчитывать на поддержку соотечественников, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук.

"Мне вообще ситуация с Зозулей непонятна. Человека травят за то, что он помогает своей стране. На этот инцидент должны обратить внимание федерация футбола Испании и УЕФА. Правоохранительные органы могут вмешаться, если к ним обратится сама федерация. В этом же случае замешана и политика. Расизм, травля того или иного футболиста и так далее – все это недопустимо на стадионе. Потому что тогда футбол превращается в хаос. А мы говорим, что проповедуем здоровый образ жизни и культурные, уважительные отношения между людьми. Ведь детей приводят в секции с расчетом на то, что это культурный вид спорта", – отметил Ващук.

Он подчеркнул, что при таком давлении футболисту сложно концентрироваться на игре.

"После такого футболисту, конечно же, тяжело. Но Зозуля стойко держится. Он молодец, что старается не обращать на это внимания. Хотя, разумеется, это обидно. По сути, это хлопок по лицу людям, которые хотят мира в своей стране. Причем, казалось бы, какое им дело до нас? То, что Роман помогает своей стране, – это его личное дело, он делает это от чистого сердца. И когда такое давление оказывается, играть очень тяжело. Любой стрессоустойчивости есть предел. А Роме хочу сказать: главное – забивай побольше! А мы всегда тебя поддержим", – заявил Ващук.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.