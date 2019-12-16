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Олег Вишняков
Олег Вишняков

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины.


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Зозулю затравили из-за поддержки украинской армии. Но нацизм, национализм и патриотизм – это не синонимы

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Украинского футболиста Романа Зозулю, который играет в испанском ФК "Альбасете", прямо во время матча с "Райо Вальекано" затравили болельщики. Они с трибун обзывали Зозулю нацистом. Поединок пришлось остановить.

Интересно, что в 2017 году Зозуля, играя за севильский "Бетис", должен был перейти в "Райо Вальекано". Но был вынужден остаться в севильском клубе, потому что ультралевые фанаты "Райо" тогда сделали то же самое. Они обвинили его в нацизме!

Причина? Не поверите, из-за поддержки Зозулей украинской армии. Кто не знает, футболист Зозуля – волонтер.

Однажды Роман появился в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко. После этого в Испании развернули целую кампанию против футболиста.

Ультрас харьковского "Металлиста" вообще заявил, что Зозулю оскорбляют, потому что фанаты "Райо Вальекано" поддерживают боевиков "ЛДНР", а некоторые из ультрас испанского клуба даже воевали на стороне сепаратистов на Донбассе.

Не знаю, правда ли это. Но то, что Russia Today хорошо справилась с промывкой мозгов европейцам, – это факт. Нацизм, национализм и патриотизм – это не синонимы! В словаре эти слова имеют разное значение. Но только наши соседи могут изменять их толкование в зависимости от хотелок глубокой, ненасытной, немножко КГБистской русской души!

Источник: Олег Вишняков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Испания, фанаты, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Олег Вишняков, Альбасете
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