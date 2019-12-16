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МИД Украины: Позорные оскорбления в адрес Зозули являются созвучными со штампами российской пропаганды

В Министерстве иностранных дел Украины призвали власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с травлей украинского футболиста Романа Зозули, чтобы подобное не повторилось в будущем.

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В МИД Украины подчеркнули, что выражают искреннюю поддержку Зозуле
В МИД Украины подчеркнули, что выражают искреннюю поддержку Зозуле
Фото: ru.wikipedia.org

Министерство иностранных дел Украины (МИД) решительно осуждает проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес Романа Зозули во время матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщается на сайте ведомства.

"Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заботиться о ее судьбе – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", – говорится в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что выражают искреннюю поддержку Зозуле.

"Верим, что футбол как универсальный язык для фанатов по всему миру остается важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы. Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем", – добавили в ведомстве.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года. Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: футбол, Украина, Испания, МИД Украины, пропаганда, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Екатерина Зеленко, Альбасете
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