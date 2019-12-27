Испанский клуб наказали за оскорбления его болельщиками украинца Зозули

Испанский клуб "Райо Вальекано", чьи фанаты оскорбляли украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю, будет доигрывать прерванный матч при пустых трибунах, заплатит штраф и недосчитается болельщиков на двух домашних матчах.

Инцидент с Зозулей (на фото в желтой форме) произошел 15 декабря Фото: ЕРА (архив)

Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано", чьи фанаты оскорбляли украинского нападающего клуба "Альбасете" Романа Зозулю, наказан Королевской испанской федерацией футбола (RFEF). Об этом 27 декабря сообщает местное издание Marca.

По решению RFEF, "Райо Вальекано" будет доигрывать прерванный домашний матч против "Альбасете" при пустых трибунах.

Кроме того, клуб – соперник команды Зозули должен выплатить штраф в размере €18 тыс. и провести два следующих матча на домашнем стадионе при частично закрытых трибунах.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.