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"Мы все – Зозуля". В Испании поддержали украинского футболиста

Болельщики "Альбасете" вывесили баннер со словами "Мы все – Зозуля" во время домашнего матча клуба в 21-м туре Сегунды против "Эльче" после того, как ультрас "Райо Вальекано" оскорбляли украинского футболиста Романа Зозулю.

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Зозуля (слева) нападающий "Альбасете"
Зозуля (слева) – нападающий "Альбасете"
Фото: Albacete Balompié S.A.D / Facebook

Болельщики "Альбасете" 21 декабря выступили в поддержку украинского нападающего клуба Романа Зозули во время домашнего матча "Альбасете" против футбольного клуба "Эльче", сообщает радиостанция COPE Albacete в Twitter.

Фанаты "Альбасете" вывесили на трибунах баннер "Мы все – Зозуля" после того, как украинский нападающий подвергся оскорблениям ультрас во время матча "Альбасете" с "Райо Вальекано".

Игра проходила в рамках 21-го тура Сегунды на домашнем стадионе "Альбасете" и закончилась со счетом 0:1. Зозуля провел на поле весь матч, информирует пресс-служба клуба.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом "Бетис" после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано"В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: футбол, Испания, фанаты, ультрас, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Альбасете
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