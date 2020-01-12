"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", "Челси" разгромил "Бернли". Результаты 22-го тура чемпионата Англии

10-го и 11 января состоялось восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
10 января
"Шеффилд" – "Вест Хэм" – 1:0
Гол: Макберни, 53
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.
11 января
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 1:1
Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12
Удаление: Обамеянг, 67 ("Арсенал")
"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" – 1:1
Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7
"Эвертон" – "Брайтон" – 1:0
Гол: Ришарлисон, 38
"Лестер" – "Саутгемптон" – 1:2
Голы: Прат, 14 – Армстронг, 19, Ингс, 81
"Манчестер Юнайтед" – "Норвич" – 4:0
Голы: Рашфорд, 27, 52, Марсьяль, 54, Гринвуд, 76
"Челси" – "Бернли" – 3:0
Голы: Жоржиньо, 27 (пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одой, 49
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:1
Гол: Фирмино, 37
Еще два матча 22-го тура чемпионата Англии пройдут 12 января: "Борнмут" встретится с "Уотфордом", а "Астон Вилла" – с "Манчестер Сити".
Турнирная таблица чемпионата Англии: