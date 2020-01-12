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"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", "Челси" разгромил "Бернли". Результаты 22-го тура чемпионата Англии

После победы над "Тоттенхэмом" в 22-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" оторвался от "Лестера", который идет вторым, на 16 очков.

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"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" со счетом 1:0
"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" со счетом 1:0
Фото: EPA

10-го и 11 января состоялось восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

10 января

"Шеффилд" – "Вест Хэм" – 1:0

Гол: Макберни, 53

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.

11 января

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 1:1

Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12

Удаление: Обамеянг, 67 ("Арсенал")

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" – 1:1

Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7

"Эвертон" – "Брайтон" – 1:0

Гол: Ришарлисон, 38

"Лестер" – "Саутгемптон" – 1:2

Голы: Прат, 14 – Армстронг, 19, Ингс, 81

"Манчестер Юнайтед" – "Норвич" – 4:0

Голы: Рашфорд, 27, 52, Марсьяль, 54, Гринвуд, 76

"Челси" – "Бернли" – 3:0

Голы: Жоржиньо, 27 (пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одой, 49

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:1

Гол: Фирмино, 37

Еще два матча 22-го тура чемпионата Англии пройдут 12 января: "Борнмут" встретится с "Уотфордом", а "Астон Вилла" – с "Манчестер Сити".

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Теги: футбол, Англия, Манчестер Юнайтед, Челси, Андрей Ярмоленко, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Лестер, Английская Премьер-лига, Чемпионат Англии, Борнмут, Шеффилд
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