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"Интер" победил "Наполи", "Ювентус" разгромил "Кальяри". Результаты 18-го тура чемпионата Италии

После 18-го тура чемпионата Италии "Интер" и "Ювентус" возглавляют турнирную таблицу Серии А с 45 очками.

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"Интер" обыграл "Наполи" со счетом 3:1
"Интер" обыграл "Наполи" со счетом 3:1
Фото: EPA

6 января состоялось шесть матчей 18-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

"Болонья" – "Фиорентина" – 1:1

Голы: Орсолини, 90+4 – Бенасси, 27

"Аталанта" – "Парма" – 5:0

Голы: Гомес, 11, Фройлер, 34, Госенс, 43, Иличич, 60, 71

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте встречи.

"Милан" – "Сампдория" – 0:0

"Ювентус" – "Кальяри" – 4:0

Голы: Роналду, 49, 67 (пенальти), 82, Игуаин, 81

"Лечче" – "Удинезе" – 0:1

Гол: Де Пауль, 88

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов провел весь матч на скамье запасных.

"Наполи" – "Интер" – 1:3

Голы: Милик, 39 – Лукаку, 14, 33, Мартинес, 62

Еще четыре матча 18-го тура чемпионата Италии прошли 5 января. Результаты можно посмотреть тут.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it
Скриншот: legaseriea.it

Поединки 19-го тура Серии А будут сыграны с 11-го по 13 января.

Теги: футбол, Италия, Милан, Интер, Ювентус Турин, Руслан Малиновский, Аталанта, Наполи, Чемпионат Италии
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