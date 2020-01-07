"Интер" победил "Наполи", "Ювентус" разгромил "Кальяри". Результаты 18-го тура чемпионата Италии

6 января состоялось шесть матчей 18-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.
"Болонья" – "Фиорентина" – 1:1
Голы: Орсолини, 90+4 – Бенасси, 27
"Аталанта" – "Парма" – 5:0
Голы: Гомес, 11, Фройлер, 34, Госенс, 43, Иличич, 60, 71
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте встречи.
"Милан" – "Сампдория" – 0:0
"Ювентус" – "Кальяри" – 4:0
Голы: Роналду, 49, 67 (пенальти), 82, Игуаин, 81
"Лечче" – "Удинезе" – 0:1
Гол: Де Пауль, 88
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов провел весь матч на скамье запасных.
"Наполи" – "Интер" – 1:3
Голы: Милик, 39 – Лукаку, 14, 33, Мартинес, 62
Еще четыре матча 18-го тура чемпионата Италии прошли 5 января. Результаты можно посмотреть тут.
Турнирная таблица чемпионата Италии:
Поединки 19-го тура Серии А будут сыграны с 11-го по 13 января.