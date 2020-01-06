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"Торино" победило "Рому", "Лацио" обыграло "Брешию". Результаты 18-го тура чемпионата Италии

После победы над "Ромой" в 18-м туре чемпионата Италии "Торино" поднялось на девятое место в турнирной таблице.

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"Рома" проиграла "Торино" со счетом 0:2
"Рома" проиграла "Торино" со счетом 0:2
Фото: EPA

5 января состоялось четыре матча 18-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

"Брешия" – "Лацио" – 1:2

Голы: Балотелли, 18 – Иммобиле, 42, 90+1

Удаление: Чистана, 40 ("Брешия")

СПАЛ – "Верона" – 0:2

Голы: Паццини, 14, Стемпиньский, 86

Удаление: Томович, 39 (СПАЛ)

"Дженоа" – "Сассуоло" – 2:1

Голы: Кришито, 29 (пенальти), Пандев, 86 – Обианг, 33

Удаление: Берарди, 90+7 ("Сассуоло")

"Рома" – "Торино" – 0:2

Голы: Белотти, 45+2, 86

Еще шесть матчей 18-го тура чемпионата Италии пройдут 6 января.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it
Скриншот: legaseriea.it

Теги: футбол, Лацио Рим, Торино, Рома, Чемпионат Италии, Брешия
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