"Лацио" победил "Наполи", "Аталанта" с Малиновским сыграла вничью с "Интером". Результаты 19-го тура чемпионата Италии

11 января состоялось три поединка чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.
"Кальяри" – "Милан" – 0:2
Голы: Леау, 46, Ибрагимович, 64
"Лацио" – "Наполи" – 1:0
Гол: Иммобиле, 82
"Интер" – "Аталанта" – 1:1
Голы: Мартинес, 4 – Госенс, 75
Нереализованный пенальти: Муриэль, 88 ("Аталанта")
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 53-й минуте матча. За это время украинец заработал пенальти в ворота "Интера", а также попал в штангу.
Еще шесть матчей 19-го тура Серии А будут сыграны 12 января, а заключительный поединок тура пройдет 13 января.
Турнирная таблица чемпионата Италии: