"Лацио" победил "Наполи", "Аталанта" с Малиновским сыграла вничью с "Интером". Результаты 19-го тура чемпионата Италии

После ничьей с "Аталантой", в которой выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, "Интер" вышел на первое место в чемпионате Италии.

"Интер" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 1:1 Голы: EPA

11 января состоялось три поединка чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

"Кальяри" – "Милан" – 0:2

Голы: Леау, 46, Ибрагимович, 64

"Лацио" – "Наполи" – 1:0

Гол: Иммобиле, 82

"Интер" – "Аталанта" – 1:1

Голы: Мартинес, 4 – Госенс, 75

Нереализованный пенальти: Муриэль, 88 ("Аталанта")

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 53-й минуте матча. За это время украинец заработал пенальти в ворота "Интера", а также попал в штангу.

Еще шесть матчей 19-го тура Серии А будут сыграны 12 января, а заключительный поединок тура пройдет 13 января.

Турнирная таблица чемпионата Италии: