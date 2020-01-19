"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас", "Челси" проиграл "Ньюкаслу". Результаты 23-го тура чемпионата Англии

18 января состоялось восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Уотфорд" – "Тоттенхэм" – 0:0
Нереализованный пенальти: Дини, 70 ("Уотфорд")
"Арсенал" – "Шеффилд" – 1:1
Голы: Мартинелли, 45 – Флек, 83
"Брайтон" – "Астон Вилла" – 1:1
Голы: Троссард, 38 – Грилиш, 75
"Вест Хэм" – "Эвертон" – 1:1
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.
Голы: Диоп, 40 – Калверт-Льюин, 44
"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" – 2:2
Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (автогол)
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не был включен в заявку на поединок.
"Норвич" – "Борнмут" – 1:0
Гол: Пукки, 33 (пенальти)
Удаления: Годфри, 76 – Кук, 31
"Саутгемптон" – "Вулверхэмптон" – 2:3
Голы: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес, 65, (пенальти), 76
"Ньюкасл" – "Челси" – 1:0
Гол: Хейден, 90+4
Еще два поединка 23-го тура чемпионата Англии пройдут 19 января.