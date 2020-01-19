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"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас", "Челси" проиграл "Ньюкаслу". Результаты 23-го тура чемпионата Англии

Украинские игроки Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко не попали в заявку "Вест Хэма" и "Манчестер Сити" соответственно на поединки 23-го тура чемпионата Англии.

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"Манчестер Сити" сыграл со счетом 2:2 с "Кристал Пэлас"
"Манчестер Сити" сыграл со счетом 2:2 с "Кристал Пэлас"
Фото: EPA

18 января состоялось восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Уотфорд" – "Тоттенхэм" – 0:0

Нереализованный пенальти: Дини, 70 ("Уотфорд")

"Арсенал" – "Шеффилд" – 1:1

Голы: Мартинелли, 45 – Флек, 83

"Брайтон" – "Астон Вилла" – 1:1

Голы: Троссард, 38 – Грилиш, 75

"Вест Хэм" – "Эвертон" – 1:1

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.

Голы: Диоп, 40 – Калверт-Льюин, 44

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" – 2:2

Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (автогол)

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не был включен в заявку на поединок.

"Норвич" – "Борнмут" – 1:0

Гол: Пукки, 33 (пенальти)

Удаления: Годфри, 76 – Кук, 31

"Саутгемптон" – "Вулверхэмптон" – 2:3

Голы: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес, 65, (пенальти), 76

"Ньюкасл" – "Челси" – 1:0

Гол: Хейден, 90+4

Еще два поединка 23-го тура чемпионата Англии пройдут 19 января.

Теги: футбол, Англия, Челси, Андрей Ярмоленко, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Чемпионат Англии, Борнмут, Шеффилд
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