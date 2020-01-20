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"Барселона" минимально обыграла "Гранаду", "Мальорка" разгромила "Валенсию". Результаты 20-го тура чемпионата Испании

После победы над "Гранадой" в 20-м туре чемпионата Испании "Барселона" сравнялась по очкам с "Реалом" в турнирной таблице Ла Лиги.

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"Барселона" победила "Гранаду" со счетом 1:0
"Барселона" победила "Гранаду" со счетом 1:0
Фото: EPA

19 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.

"Мальорка" – "Валенсия" – 4:1

Голы: Раильо, 7, Будимир, 22, 41, Родригес, 79 – Торрес, 82

Удаление: Парехо, 51 ("Валенсия")

"Бетис" – "Реал Сосьедад" – 3:0

Голы: Иглесиас, 27, Хакин, 44, Каналес, 90+5

"Вильярреал" – "Эспаньол" – 1:2

Голы: Касорла, 62 (пенальти) – Лопес, 5, Де Томас, 47

Удаление: Лопес, 59 ("Эспаньол")

"Атлетик" – "Сельта" – 1:1

Голы: Гарсия, 76 (пенальти) – Рафинья, 56

"Барселона" – "Гранада" – 1:0

Гол: Месси, 76

Удаление: Санчес, 69 ("Гранада")

Еще пять поединков 20-го тура чемпионата Испании прошли 17-го и 18 января. Результаты моно посмотреть по ссылке.

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Поединки 21-го тура чемпионата Испании пройдут с 24-го по 26 января.

Теги: футбол, Барселона, Испания, Валенсия, Атлетико, Гранада, Вильярреал, Бетис, чемпионат Испании, Реал Сосьедад
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