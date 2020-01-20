"Барселона" минимально обыграла "Гранаду", "Мальорка" разгромила "Валенсию". Результаты 20-го тура чемпионата Испании

19 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.
"Мальорка" – "Валенсия" – 4:1
Голы: Раильо, 7, Будимир, 22, 41, Родригес, 79 – Торрес, 82
Удаление: Парехо, 51 ("Валенсия")
"Бетис" – "Реал Сосьедад" – 3:0
Голы: Иглесиас, 27, Хакин, 44, Каналес, 90+5
"Вильярреал" – "Эспаньол" – 1:2
Голы: Касорла, 62 (пенальти) – Лопес, 5, Де Томас, 47
Удаление: Лопес, 59 ("Эспаньол")
"Атлетик" – "Сельта" – 1:1
Голы: Гарсия, 76 (пенальти) – Рафинья, 56
"Барселона" – "Гранада" – 1:0
Гол: Месси, 76
Удаление: Санчес, 69 ("Гранада")
Еще пять поединков 20-го тура чемпионата Испании прошли 17-го и 18 января. Результаты моно посмотреть по ссылке.
Турнирная таблица Ла Лиги:
Поединки 21-го тура чемпионата Испании пройдут с 24-го по 26 января.