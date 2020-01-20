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Месси установил рекорд чемпионата Испании, забив в 2020 году

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси – первый футболист, который забивает в чемпионате Испании на протяжении 16 календарных лет.

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Первый гол в 2020 году Месси забил в ворота "Гранады"
Первый гол в 2020 году Месси забил в ворота "Гранады"
Фото: EPA

Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси установил рекорд чемпионата Испании, забив гол в 2020 году, сообщает статистический портал Gracenote Live на своей странице в Twitter.

Месси отметился единственным голом в матче 20-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Гранадой".

Благодаря этому взятию ворот аргентинец стал единственным футболистом, которому удалось отличаться голами в Ла Лиге на протяжении 16 календарных лет.

В топ-5 лигах Европы есть три игрока, чьи серии длятся дольше: португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (18 лет), итальянский нападающий "Вероны" Джампаоло Паццини и французский игрок Бордо Джимми Бриан (по 17 лет).

Месси выступает за первую команду "Барселоны" с сезона 2005/2006, за это время аргентинец провел за каталонскую команду 708 матчей во всех турнирах, где забил 620 голов и отдал 253 результативные передачи.

Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Испания, чемпионат Испании
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