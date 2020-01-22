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Агент Матвиенко подтвердил, что защитник сборной Украины может перейти в лондонский "Арсенал"

По словам агента игрока "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко Юрия Данченко, лондонский "Арсенал" хочет осуществить переход футболиста в текущее трансферное окно.

Матвиенко в текущем сезоне сыграл 21 матч за "Шахтер"
Матвиенко в текущем сезоне сыграл 21 матч за "Шахтер"
Фото: EPA

Агент защитника сборной Украины и "Шахтера" Николая Матвиенко Юрий Данченко в комментарии ресурсу "Команда №1" подтвердил интерес к футболисту со стороны лондонского "Арсенала".

По словам агента, он с коллегами часто проводит встречи с представителями лондонского клуба.

"Доверенные лица "Арсенала" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом", – сказал Данченко.

Агент заявил, что английский клуб хочет осуществить сделку до закрытия трансферного окна в Европе – до 1 февраля.

"Шахтер" не так часто продает воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для него этот трансфер может стать во многом знаковым", – резюмировал Данченко.

21 января ресурс Sport Arena сообщил об интересе "Арсенала" к Матвиенко.

Ранее американский ресурс The Athletic писал, что в Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей "Манчестер Сити".

Матвиенко является воспитанником "Шахтера", также игрок выступал за полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты" на правах аренды.

В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.

Теги: футбол, Украина, Англия, Шахтер Донецк, Арсенал, Николай Матвиенко
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