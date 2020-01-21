Игрок "Шахтера" и сборной Украины заинтересовал лондонский "Арсенал" – СМИ

Игрок "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал лондонский "Арсенал", пишет сайт Sportarena.
По информации источника, посредниками в потенциальном трансфере выступят испанский агент Артуро Каналес и украинский агент Олег Смалийчук.
В ближайшее время Каналес и Смалийчук встретятся с руководством донецкого клуба по поводу потенциального перехода Матвиенко в "Арсенал".
Ранее американский ресурс The Athletic писал, что в Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей "Манчестер Сити".
Матвиенко является воспитанником "Шахтера", также игрок выступал за полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты" на правах аренды.
В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.