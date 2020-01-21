Игрок "Шахтера" и сборной Украины заинтересовал лондонский "Арсенал" – СМИ

По информации ресурса Sportarena, в ближайшее время агенты встретятся с руководством "Шахтера" по поводу перехода украинского защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал".

Матвиенко (слева) в текущем сезоне сыграл 21 матч за "Шахтер" Фото: EPA

Игрок "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал лондонский "Арсенал", пишет сайт Sportarena.

По информации источника, посредниками в потенциальном трансфере выступят испанский агент Артуро Каналес и украинский агент Олег Смалийчук.

В ближайшее время Каналес и Смалийчук встретятся с руководством донецкого клуба по поводу потенциального перехода Матвиенко в "Арсенал".

Ранее американский ресурс The Athletic писал, что в Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей "Манчестер Сити".

Матвиенко является воспитанником "Шахтера", также игрок выступал за полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты" на правах аренды.

В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.