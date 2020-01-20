"Шахтер" не взял на первый тренировочный сбор двух экс-игроков сборной Украины

На первый тренировочный сбор донецкого "Шахтера", который проходит в турецком Белеке, поехали 28 футболистов. В списке нет экс-игроков сборной Украины – нападающего Андрея Борячука и защитника Богдана Бутко.

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте опубликовал список из 28 футболистов, которые отправились с первой командой на тренировочный сбор в турецкий Белек.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Маркиньос Сиприано, Игорь Кирюханцев.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.

В списке игроков отсутствуют бывшие футболисты сборной Украины Андрей Борячук и Богдан Бутко. Также не поехал с командой украинский полузащитник Андрей Тотовицкий.

Бразильский защитник Додо и полузащитник Майкон пропустят первый сбор донецкой команды из-за вызова в олимпийскую сборную своей страны.

Первый сбор "Шахтера" проходит с 20-го по 30 января, за это время подопечные португальского специалиста Луиша Каштру проведут три матча:

25 января, 16.00. "Шахтер" – "Лех" (Польша);

26 января, 16.00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия);

30 января, 9.00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия).

2 февраля донецкий клуб начнет второй тренировочный сбор, на котором проведет еще четыре поединка.

"Шахтер" ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Луиша Каштру 50 очков.

Также донецкий клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с португальской "Бенфикой".