"Шахтер" не взял на первый тренировочный сбор двух экс-игроков сборной Украины

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте опубликовал список из 28 футболистов, которые отправились с первой командой на тренировочный сбор в турецкий Белек.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Маркиньос Сиприано, Игорь Кирюханцев.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.
В списке игроков отсутствуют бывшие футболисты сборной Украины Андрей Борячук и Богдан Бутко. Также не поехал с командой украинский полузащитник Андрей Тотовицкий.
Бразильский защитник Додо и полузащитник Майкон пропустят первый сбор донецкой команды из-за вызова в олимпийскую сборную своей страны.
Первый сбор "Шахтера" проходит с 20-го по 30 января, за это время подопечные португальского специалиста Луиша Каштру проведут три матча:
2 февраля донецкий клуб начнет второй тренировочный сбор, на котором проведет еще четыре поединка.
"Шахтер" ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Луиша Каштру 50 очков.
Также донецкий клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с португальской "Бенфикой".