"Шахтер" назвал соперников на первом тренировочном сборе

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте назвал соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.
"Шахтер" проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 20-го по 30 января и встретится с тремя соперниками:
2 февраля донецкий клуб начнет второй тренировочный сбор, на котором проведет еще четыре поединка.
"Шахтер" ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Луиша Каштру 50 очков.
Также донецкий клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с португальской "Бенфикой".