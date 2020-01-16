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"Шахтер" назвал соперников на первом тренировочном сборе

Первый тренировочный сбор донецкий "Шахтер" проведет в турецком Белеке с 20-го по 30 января и сыграет три контрольных матча.

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"Шахтер" ушел на перерыв лидером чемпионата Украины
"Шахтер" ушел на перерыв лидером чемпионата Украины
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте назвал соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.

"Шахтер" проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 20-го по 30 января и встретится с тремя соперниками:

  • 25 января, 16.00. "Шахтер" – "Лех" (Польша);
  • 26 января, 16.00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия);
  • 30 января 9.00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия).

2 февраля донецкий клуб начнет второй тренировочный сбор, на котором проведет еще четыре поединка.

"Шахтер" ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Луиша Каштру 50 очков.

Также донецкий клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с португальской "Бенфикой".

Теги: футбол, Украина, товарищеский матч, Шахтер Донецк, УПЛ
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