Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш в комментарии Tribuna.com подтвердил, что "Шахтер" подал заявку на получение лицензии.

Донецкий "Шахтер" планирует запуск первого в Украине клубного телеканала, сообщает ресурс Tribuna.com.

Клуб обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для получения лицензии, это ресурсу Tribuna.com подтвердил член Нацсовета Олег Черныш.

"Документы обрабатываются. Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с "Шахтером" и холдингом "Медиа Группа Украина". Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение", – сказал Черныш.

Источник пишет, что канал, вероятно, будет транслироваться на кабельном телевидении, об остальных площадках пока неизвестно.