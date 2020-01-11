"Шахтер" – в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов за последние 10 лет

Донецкий "Шахтер" за последние 10 лет забил 1027 голов во всех турнирах.

Донецкий "Шахтер" вошел в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов во всех турнирах в 2010-х годах, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt на странице в Instagram.

Донецкий клуб за 10 лет провел 452 матча, где забил 1027 голов, и занял в рейтинге 14-е место.

Больше всего голов в 2010-х годах забила "Барселона" – 1579 мячей, второй – "Реал" – 1483, третье место заняла "Бавария" – 1359 голов.

"Шахтер" в рейтинге обошел такие клубы, как "Ювентус", "Атлетико", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

В рейтинге учитывались клубы из топ-10 лиг Европы.