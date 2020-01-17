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На “Олимпийском” прокомментировали слухи о приватизации части НСК клубом “Шахтер”

НСК "Олимпийский" является объектом спортивной инфраструктуры Украины и входит в перечень сооружений, которые не подлежат приватизации, сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе НСК "Олимпийский" на вопрос о возможной покупке стадиона футбольным клубом "Шахтер".

СМИ сообщали, что "Шахтер" может купить часть НСК "Олимпийский"
СМИ сообщали, что "Шахтер" может купить часть НСК "Олимпийский"
Фото: olympic.nsc / Instagram

В пресс-службе НСК "Олимпийский" в комментарии изданию "ГОРДОН" по поводу информации о возможной покупке части арены футбольным клубом "Шахтер" сообщили, что согласно закону Украины стадион не может быть приватизирован.

"Поскольку НСК "Олимпийский" является объектом спортивной инфраструктуры Украины и входит в перечень объектов, которые не подлежат приватизации, комментировать информацию о его вероятной продаже не имеет смысла", – сказали в пресс-службе стадиона.

Согласно закону Украины "Про приватизацию государственного и коммунального имущества" государственные спортивные сооружения, обеспечивающие проведение всеукраинских и международных спортивных соревнований, действительно не могут быть приватизированы.

17 января сайт Champion.com.ua, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что "Шахтер" планирует выкупить часть НСК "Олимпийский".

Сейчас на НСК "Олимпийский" свои домашние матчи проводит киевское "Динамо".

С мая 2014-го по январь 2017 года "Шахтер" проводил свои домашние матчи на "Арене Львов". С начала 2017-го донецкий клуб выступает на ОСК "Металлист".

Теги: футбол, Украина, стадион, Шахтер Донецк, приватизация, НСК Олимпийский
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