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"Шахтер" планирует выкупить часть НСК "Олимпийский" – СМИ

Ресурс Champion.com.ua предполагает, что донецкий "Шахтер" хочет проводить свои матчи на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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"Шахтер" хочет организовать на НСК "Олимпийский" собственный кейтеринг
"Шахтер" хочет организовать на НСК "Олимпийский" собственный кейтеринг
Фото: nsc-olimpiyskiy.com.ua

Донецкий "Шахтер" планирует выкупить долю прав на НСК "Олимпийский", сообщает сайт Champion.com.ua, ссылаясь на собственные источники.

По информации ресурса, руководство "Шахтера" собирается организовать на стадионе собственный кейтеринг (сеть точек питания).

Сайт предполагает, что донецкий клуб хочет не только зарабатывать на стадионе, но и проводить свои матчи в Киеве.

Сейчас на НСК "Олимпийский" свои домашние матчи проводит киевское "Динамо".

С мая 2014-го по январь 2017 года "Шахтер" проводил свои домашние матчи на "Арене Львов". С начала 2017-го донецкий клуб выступает на ОСК "Металлист".

Теги: футбол, Динамо Киев, стадион, Шахтер Донецк, НСК Олимпийский
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