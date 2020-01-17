"Шахтер" – в топ-10 европейских клубов по чистому доходу в 2018 году

"Шахтер" вошел в топ-10 европейских клубов по чистому доходу в 2018 году, об этом свидетельствует финансовый отчет УЕФА, опубликованный на официальном сайте организации.
Донецкий клуб занял в рейтинге шестое место. Чистая прибыль "Шахтера" в 2018 году составила €42 млн. Но в период с 2009-го по 2018 год "горняки" потратили на €96 млн больше, чем заработали.
Первое место по этому показателю занимает французское "Монако" – €179 млн, второй – "Тоттенхэм" – €127 млн, третью строчку занял "Ливерпуль" – €120 млн.
Летом 2018 года "Шахтер" продал бразильского полузащитника Фреда в "Манчестер Юнайтед". По данным ресурса Transfermarkt, стоимость трансфера составила €59 млн.