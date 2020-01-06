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Игрок "Шахтера" и сборной Украины входит в топ-5 трансферных целей "Манчестер Сити" на позицию защитника – СМИ

Английский "Манчестер Сити" планирует купить центрального защитника во время зимнего трансферного окна. Одним из кандидатов является украинский игрок "Шахтера" Николай Матвиенко, сообщает американский ресурс The Athletic.

Матвиенко дважды в этом сезоне играл против "Манчестер Сити"
Матвиенко дважды в этом сезоне играл против "Манчестер Сити"
Фото: EPA

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей английского "Манчестер Сити" во время зимнего трансферного окна на позицию центрального защитника, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, "Манчестер Сити" готов приобрести центрального защитника в ближайшие недели из-за проблем с имеющимися игроками: француз Эмерик Ляпорт получил травму, а аргентинец Николас Отаменди и англичанин Джон Стоунз находятся не в лучших физических кондициях.

The Athletic выделяет двух главных претендентов на трансфер в английский клуб: словацкого игрока "Интера" Милана Шкриньяра и украинца из "Шахтера" Николая Матвиенко.

Ресурс отмечает, что трансфер Матвиенко выглядит более привлекательным из-за его невысокой трансферной стоимости. К тому же, украинец дважды играл против "Манчестер Сити" в этом сезоне Лиги чемпионов.

Также в список кандидатов входят нидерландец Натан Аке из "Борнмута" и игрок "Лестера" Чаглар Сеюнджю из Турции.

В "Манчестер Сити" уже выступает игрок сборной Украины – Александр Зинченко. "Горожане" после 21-го тура чемпионата Англии занимают третье место в турнирной таблице.

Матвиенко является воспитанником "Шахтера", также игрок выступал за полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты" на правах аренды.

В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.

Теги: футбол, Украина, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Чемпионат Англии, Николай Матвиенко
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