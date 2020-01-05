Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити" в сезоне

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил дебютный гол за английский клуб в сезоне, сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
Украинец на 20-й минуте открыл счет в поединке 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вейл". Матч закончился со счетом 4:1 в пользу команды Зинченко.
El primer del City! Marca Zinchenko!— Manchester City (@ManCityCatala) 4 січня 2020 р.
@EmiratesFACup
1-0 #ManCitypic.twitter.com/t6EOQsC0nJ
Всего в текущем сезоне игрок сборной Украины провел 15 поединков за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
В следующем матче команда, в которой выступает украинец, встретится с "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка футбольной лиги. Поединок пройдет 7 января.