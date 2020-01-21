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"Шахтер" отдал в аренду в турецкий клуб игрока сборной Украины

Украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук проведет в турецком "Ризеспоре" полгода.

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Борячук (слева) в первой половине сезона сыграл три матча
Борячук (слева) в первой половине сезона сыграл три матча
Фото: caykurrizespor.org.tr

Нападающий сборной Украины Андрей Борячук перешел из "Шахтера" в турецкий "Ризеспор", сообщает официальный сайт клуба.

По информации телеканала "Футбол 1", игрок перешел в турецкую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

В "Ризеспоре" также выступает украинский защитник Николай Морозюк и его соотечественник полузащитник Денис Гармаш.

Борячук в первой половине сезона 2019/20 провел за "Шахтер" три поединка, в которых отметился одним голом.

На счету нападающего два поединка за сборную Украины, голами 23-летний футболист не отличался.

После 18 туров чемпионата Турции "Ризеспор" занимает 11-е место в турнирной таблице Суперлиги и имеет в активе 23 очка.

Теги: футбол, Украина, Турция, Шахтер Донецк, УПЛ, Андрей Борячук
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