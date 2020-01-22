"Шахтер" отпустил двоих украинских игроков в клубы УПЛ

Полузащитник донецкого "Шахтера" Андрей Тотовицкий стал футболистом "Десны", нападающий "горняков" Владислав Кулач перешел в "Ворсклу".

Донецкий "Шахтер" отпустил двоих украинских игроков – Андрея Тотовицкого и Владислава Кулача – в клубы чемпионата Украины.

20 января полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте объявила о переходе нападающего "Шахтера" Владислава Кулача. Контракт подписан на полтора года.

Кулач является воспитанником "Шахтера". Последние полгода украинец провел в аренде в венгерском "Гонведе", где сыграл в семи матчах и забил два гола.

22 января черниговская "Десна" на официальном сайте огласила о подписании контракта с полузащитником "Шахтера" Андреем Тотовицким. Соглашение рассчитано на два года.

Тотовицкий – также воспитанник донецкого клуба. В текущем сезоне полузащитник не выходил на поле в составе "горняков".

После осенней части чемпионата Украины "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице и имеет в активе 50 очков.