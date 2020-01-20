Нападающий сборной Украины пропустит два-три месяца из-за операции – СМИ

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук пропустит два-три месяца из-за травмы, сообщает бельгийское издание HLN.

По информации источника, у Яремчука – травма ахиллова сухожилия, из-за чего 19 января украинец должен был перенести операцию.

Главный тренер "Гента" надеется, что Яремчук сможет вернуться до конца марта – до матчей плей-офф чемпионата Бельгии.

В этом сезоне украинец провел 30 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Сборная Украины, за которую выступает Яремчук, 14 июня начнет выступления на чемпионате Европы 2020 года.