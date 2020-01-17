Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Лидер чемпионата Турции приостановил контракт с экс-игроком сборной Украины из-за травмы

Контракт украинского полузащитника Сергея Рыбалки с турецким "Сивасспором" будет возобновлен с сезона 2020/21.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рыбалка играет за "Сивасспор" с сентября 2017-го
Рыбалка играет за "Сивасспор" с сентября 2017-го
Фото: sivasspor.org.tr

Турецкий клуб "Сивасспор" приостановил контракт с украинским полузащитником Сергеем Рыбалкой из-за травмы игрока, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт украинца приостановлен до июня этого года и вновь вступит в силу с сезона 2020/21.

Рыбалка перешел в "Сивасспор" в сентябре 2017 года. До этого полузащитник выступал за киевское "Динамо" и чешский "Слован".

В период с 2015-го по 2016 год Рыбалка сыграл девять поединков за сборную Украины.

По данным ресурса Transfermarkt, контракт украинского игрока с турецким клубом действует до лета 2021 года. В текущем сезоне Рыбалка провел три игры за "Сивасспор".

В последний раз украинец выходил на поле 1 сентября прошлого года. В ноябре 2019-го Рыбалка перенес операцию на колене.

"Сивасспор" после 17 туров чемпионата Турции занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги и имеет в активе 37 очков.

Теги: футбол, Украина, Турция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Oh Yeah!. Вышел клип группы Green Day. Видео
  Oh Yeah!. Вышел клип группы Green Day. Видео
Дорофеева снялась топлес
Дорофеева снялась топлес
Никитюк показала, как выглядит без косметики
Никитюк показала, как выглядит без косметики
Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин отдыхает на Бали с Квитковой
Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин отдыхает на Бали с Квитковой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS