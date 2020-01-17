Лидер чемпионата Турции приостановил контракт с экс-игроком сборной Украины из-за травмы

Контракт украинского полузащитника Сергея Рыбалки с турецким "Сивасспором" будет возобновлен с сезона 2020/21.

Рыбалка играет за "Сивасспор" с сентября 2017-го Фото: sivasspor.org.tr

Турецкий клуб "Сивасспор" приостановил контракт с украинским полузащитником Сергеем Рыбалкой из-за травмы игрока, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт украинца приостановлен до июня этого года и вновь вступит в силу с сезона 2020/21.

Рыбалка перешел в "Сивасспор" в сентябре 2017 года. До этого полузащитник выступал за киевское "Динамо" и чешский "Слован".

В период с 2015-го по 2016 год Рыбалка сыграл девять поединков за сборную Украины.

По данным ресурса Transfermarkt, контракт украинского игрока с турецким клубом действует до лета 2021 года. В текущем сезоне Рыбалка провел три игры за "Сивасспор".

В последний раз украинец выходил на поле 1 сентября прошлого года. В ноябре 2019-го Рыбалка перенес операцию на колене.

"Сивасспор" после 17 туров чемпионата Турции занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги и имеет в активе 37 очков.