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Вратарь сборной Украины перешел в испанский "Овьедо"

Украинский вратарь Андрей Лунин будет играть за испанский "Овьедо" на правах аренды до конца сезона 2019/20.

Лунин уже приступил к тренировкам с "Овьедо"
Лунин уже приступил к тренировкам с "Овьедо"
Фото: Real Oviedo / Twitter

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел из мадридского "Реала" в "Овьедо" на правах аренды, сообщает официальный сайт нового клуба украинца.

Арендное соглашение рассчитано на полгода – до конца сезона 2019/20.

Украинец уже приступил к тренировкам с новой командой и вскоре состоится официальное представление игрока.

Первую часть сезона Лунин провел в аренде в испанском "Вальядолиде", за полгода украинец сыграл два матча в Кубке Испании, в которых пропустил один гол. Также Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти.

Права на украинского голкипера принадлежат "Реалу", в мадридский клуб Лунин перешел из луганской "Зари" летом 2018 года.

Новая команда украинского вратаря выступает во втором по силе дивизионе Испании – Сегунде. После 22 туров "Овьедо" занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка.

Теги: футбол, Украина, Испания, трансфер, украинец, Андрей Лунин, чемпионат Испании
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