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Игрок сборной Украины Яремчук: Не перешел бы в "Зенит" на зарплату €5 млн в год

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сказал, что "в сегодняшней ситуации" не поехал бы в российский "Зенит", ведь ему хватает финансов "на жизнь".

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Яремчук: У меня есть все, что нужно
Яремчук: У меня есть все, что нужно
Фото: EPA

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу "Вацко Live" сказал, что не перешел бы в российский "Зенит" на зарплату в €5 млн.

"Если бы "Зенит" предложил зарплату €5 млн чистыми в год? Нет, не поехал бы. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно", – сказал Яремчук.

Нападающий сборной Украины сказал, что для него на первом месте стоит футбол, а на втором – деньги.

"Я выбрал Бельгию – это не тот чемпионат, в котором можно заработать большие деньги. Но это правильный шаг, благодаря которому в будущем ты можешь заработать больше", – резюмировал Яремчук.

Украинский нападающий выступает за "Гент" с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету Яремчука 30 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, где форвард забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Теги: Россия, футбол, Украина, сборная Украины, Зенит Санкт-Петербург, ФК Гент, Роман Яремчук
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