Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Нападающий сборной Украины признался, что у него было предложение от "Ромы"

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук заявил, что его клуб получал официальные предложения о его трансфере от итальянской "Ромы" и турецкого "Бешикташа".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яремчук в текущем сезоне забил а "Гент" 17 голов
Яремчук в текущем сезоне забил а "Гент" 17 голов
Фото: EPA

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу "Вацко Live" рассказал о возможности перейти в другой клуб.

"Когда подписывал новый контракт с "Гентом", то они сами сказали – мы хотим тебя продать. Но давай ты подписываешь контракт, а мы тебя потом продаем. Я на 100% уверен, что они меня отпустят. Думаю, прошлым летом было рано уходить из "Гента", – сказал Яремчук.

По словам украинского нападающего, этим летом у него было два официальных предложения "с бумагами".

"Было предложение от "Ромы" и "Бешикташа". От "Ромы" было официально с переговорами, но "Гент" попросил €20 млн, они сразу отказались", – сказал Яремчук.

Украинский нападающий выступает за "Гент" с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету Яремчука 30 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, где форвард забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Теги: футбол, Украина, сборная Украины, Бешикташ Стамбул, ФК Гент, Роман Яремчук, ФК Рома
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
53-летний Павлик женится на 25-летней пассии
53-летний Павлик женится на 25-летней пассии
Лолита показала фото в образе блондинки
Лолита показала фото в образе блондинки
  "Под гитару". Участница шоу "Голос. Діти" на "1+1" Коваленко выпустила альбом. Аудио
Астафьева на снимке без видимого макияжа сравнила себя с собаками
Астафьева на снимке без видимого макияжа сравнила себя с собаками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS