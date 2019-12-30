Нападающий сборной Украины признался, что у него было предложение от "Ромы"

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук заявил, что его клуб получал официальные предложения о его трансфере от итальянской "Ромы" и турецкого "Бешикташа".

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу "Вацко Live" рассказал о возможности перейти в другой клуб.

"Когда подписывал новый контракт с "Гентом", то они сами сказали – мы хотим тебя продать. Но давай ты подписываешь контракт, а мы тебя потом продаем. Я на 100% уверен, что они меня отпустят. Думаю, прошлым летом было рано уходить из "Гента", – сказал Яремчук.

По словам украинского нападающего, этим летом у него было два официальных предложения "с бумагами".

"Было предложение от "Ромы" и "Бешикташа". От "Ромы" было официально с переговорами, но "Гент" попросил €20 млн, они сразу отказались", – сказал Яремчук.

Украинский нападающий выступает за "Гент" с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету Яремчука 30 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, где форвард забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.