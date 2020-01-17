Вратарь сборной Украины Лунин пропустил два гола в дебютной игре за испанский клуб

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, который выступает во втором по силе дивизионе Испании, в матче против "Альмерии" пропустил два гола: с пенальти и после недопонимания с защитником своей команды.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который выступает во втором по силе дивизионе Испании за "Овьедо" на правах аренды, пропустил два гола в своем дебютном мачте, сообщает официальный сайт клуба.

Лунин вышел в стартовом составе на поединок 23-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Альмерии".

На 62-й минуте украинец не смог отбить пенальти и пропустил первый гол. На 73-й минуте матча Лунин вышел с вратарской площадки на мяч и после недопонимания с защитником своей команды пропустил второй гол.

Видео пропущенных голов можно посмотреть по ссылке.

Украинец 15 января перешел из "Реала" в "Овьедо" на правах аренды, это был первый матч Лунина за новую команду.

После 23 туров Сегунды команда, в которой выступает украинец, занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка.