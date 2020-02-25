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Нападающего "Динамо" и сборной Украины дисквалифицировали на один год из-за допинга

В "Динамо", где выступает нападающий Артем Беседин, еще не знают, будут ли подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации футболиста.

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Беседин пропустит Евро 2020
Беседин пропустит Евро 2020
Фото: EPA

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин отстранен на один год из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Такое решение принял Апелляционный комитет УЕФА 24 февраля.

"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартным для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", – пишет официальный сайт "Динамо".

19 декабря "Динамо" было уведомлено о возможном нарушении украинским форвардом антидопинговых правил УЕФА. Беседин был временно отстранен до выяснения обстоятельств.

Срок дисквалификации футболиста будет отчисляться с 19 декабря 2019 года. Таким образом нападающий пропустит Евро 2020 года, где выступит сборная Украины.

В "Динамо" еще не знают, будут ли обращаться с апелляцией в Спортивный арбитражный суд. Перед принятием решения клуб хочет ознакомиться с полным текстом документа о дисквалификации.

Беседин является воспитанником "Динамо", за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры, восемь голов и один ассист в текущем сезоне).

Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, УЕФА, сборная Украины, допинг, дисквалификация, Спортивный арбитражный суд, Артем Беседин
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