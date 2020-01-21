Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

"Динамо" временно отстранило главного врача клуба из-за положительной допинг-пробы Беседина – СМИ

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов отстранен от работы с первой командой до окончательного вердикта УЕФА по поводу, предположительно, положительной допинг-пробы нападающего команды Артема Беседина, пишет издание Sportarena.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беседин сыграл 12 матчей за сборную Украины
Беседин сыграл 12 матчей за сборную Украины
Фото: EPA

"Динамо" временно отстранило от работы с первой командой главного врача клуба, украинца Леонида Миронова, сообщает ресурс Sportarena.

По информации источника, главный врач отстранен из-за положительной допинг-пробы украинского нападающего команды Артема Беседина.

Миронов отстранен до окончательного вердикта УЕФА по поводу, предположительно, положительной допинг-пробы Беседина.

19 декабря "Динамо" было уведомлено о возможном нарушении украинским форвардом антидопинговых правил УЕФА.

В тот же день YouTube-программа TaToTake сообщила, что Беседин отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

14 января стало известно, что нападающий не поехал с "Динамо" на первый тренировочный сбор.

15 января телеканал "Футбол 1" сообщил, что Беседин может быть дисквалифицирован на четыре года.

Беседин является воспитанником "Динамо", за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры, восемь голов и один ассист в текущем сезоне).

Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, УЕФА, допинг, Артем Беседин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS