"Динамо" временно отстранило главного врача клуба из-за положительной допинг-пробы Беседина – СМИ

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов отстранен от работы с первой командой до окончательного вердикта УЕФА по поводу, предположительно, положительной допинг-пробы нападающего команды Артема Беседина, пишет издание Sportarena.

"Динамо" временно отстранило от работы с первой командой главного врача клуба, украинца Леонида Миронова, сообщает ресурс Sportarena.

По информации источника, главный врач отстранен из-за положительной допинг-пробы украинского нападающего команды Артема Беседина.

Миронов отстранен до окончательного вердикта УЕФА по поводу, предположительно, положительной допинг-пробы Беседина.

19 декабря "Динамо" было уведомлено о возможном нарушении украинским форвардом антидопинговых правил УЕФА.

В тот же день YouTube-программа TaToTake сообщила, что Беседин отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

14 января стало известно, что нападающий не поехал с "Динамо" на первый тренировочный сбор.

15 января телеканал "Футбол 1" сообщил, что Беседин может быть дисквалифицирован на четыре года.

Беседин является воспитанником "Динамо", за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры, восемь голов и один ассист в текущем сезоне).

Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.