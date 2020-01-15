Нападающего "Динамо" и сборной Украины Беседина могут дисквалифицировать на четыре года – СМИ

Украинский форвард "Динамо" Артем Беседин временно отстранен от футбола из-за подозрений в употреблении допинга. По информации телеканала "Футбол", игроку может грозить четыре года дисквалификации.

Нападающего "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина могут дисквалифицировать на четыре года. Об этом сообщает телеканал "Футбол" на своем официальном сайте.

По информации ресурса Sport.ua, игрок не признает свою вину. Источник предполагает, что Беседин настоял на вскрытии пробы Б.

19 декабря "Динамо" было уведомлено о возможном нарушении украинским форвардом антидопинговых правил УЕФА.

В тот же день YouTube-программа TaToTake сообщила, что Беседин отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

14 января стало известно, что нападающий не поехал с "Динамо" на первый тренировочный сбор.

Беседин является воспитанником "Динамо", за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры, восемь голов и один ассист в текущем сезоне).

Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.