Оба матча полуфинала Кубка Италии перенесли из-за коронавируса

Когда будут сыграны поединки 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" – "Милан" и "Наполи" – "Интер", неизвестно.

Матч "Ювентус" – "Милан" должен был пройти в Турине Фото: EPA

Оба матча 1/2 финала Кубка Италии – "Ювентус" – "Милан" и "Наполи" – "Интер" – перенесены из-за коронавируса SARS-CoV-2, пишет ресурс Football Italia.

Решение о переносе матча "Наполи" – "Интер" принял префект региона Кампания Марко Валентини.

Когда будут сыграны матчи полуфинала Кубка Италии, неизвестно. Ранее были перенесены поединки чемпионата Италии.

Поединок "Ювентус" – "Милан" должен был состояться в Турине 4 марта. Первый матч завершился вничью – 1:1.

Игра между "Наполи" и "Интером" была запланирована на 5 марта. В первом поединке неаполитанская команда победила со счетом 1:0.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах (1792 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 166 (38 человек умерли за сутки).