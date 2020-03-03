Папу римского проверили на коронавирус – СМИ

Тест на коронавирус, проведенный папе римскому Франциску, показал отрицательный результат, пишет издание Il Messaggero.

Папу римского Франциска, который из-за недомогания отказался от участия в мероприятиях к началу поста, проверили на коронавирус. Результат теста понтифика оказался отрицательным, сообщает издание Il Messaggero.

Исследование было проведено в качестве меры предосторожности, отмечает издание.

Сообщение о заболевшем Франциске поступило на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в мире.

Понтифик появился на публике в воскресенье, 1 марта, в ходе традиционного обращения к паломникам впервые с 26 февраля. Сообщалось, что предыдущие три дня Франциск отменял участие в мероприятиях из-за "легкого недомогания".

Как писало агентство AP, 83-летний папа в молодости потерял часть легкого из-за респираторного заболевания. За семь лет на престоле он не отменял так много официальных мероприятий.

Сообщение о недомогании Франциска поступило на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в мире. В Италии, ставшей эпицентром вспышки заболевания в Европе, по состоянию на 2 марта количество жертв коронавируса достигло 52. Число инфицированных увеличилось до 1835.