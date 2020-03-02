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В Италии количество жертв коронавируса достигло 52

За сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 скончалось 18 человек, число инфицированных достигло 1835.

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В Италии за сутки зарегистрировано 258 инфицированных
В Италии за сутки зарегистрировано 258 инфицированных
Фото: ЕРА

В Италии до 52 человек увеличилось количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 2 марта сообщил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, информирует ANSA.

По словам чиновника, за последние сутки от инфекции скончалось 18 человек и вылечилось 66.

В общей сложности число больных COVID-19 достигло в стране 1835 граждан, 1 марта было на 258 инфицированных меньше.

Минобороны Италии уже отчиталось о подготовке 80 объектов (казарм), на которых может содержаться 6,6 тыс. носителей коронавируса.

1 марта число умерших в Италии достигло 34, 83 человека вылечились. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в регионах Ломбардия, Эмилия-Романья и Венеция. Случаи заболевания были подтверждены в 15 областях страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – за сутки.

Вспышка коронавируса в Италии, по информации ВОЗ, началась 22 февраля: за день в стране обнаружили шестерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (общее число увеличилось до девяти). К 23 февраля в стране было уже 76 подтвержденных случаев.

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Теги: Италия, жертвы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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