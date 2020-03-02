В Италии количество жертв коронавируса достигло 52

В Италии до 52 человек увеличилось количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 2 марта сообщил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, информирует ANSA.
По словам чиновника, за последние сутки от инфекции скончалось 18 человек и вылечилось 66.
В общей сложности число больных COVID-19 достигло в стране 1835 граждан, 1 марта было на 258 инфицированных меньше.
Минобороны Италии уже отчиталось о подготовке 80 объектов (казарм), на которых может содержаться 6,6 тыс. носителей коронавируса.
1 марта число умерших в Италии достигло 34, 83 человека вылечились. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в регионах Ломбардия, Эмилия-Романья и Венеция. Случаи заболевания были подтверждены в 15 областях страны.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – за сутки.
Вспышка коронавируса в Италии, по информации ВОЗ, началась 22 февраля: за день в стране обнаружили шестерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (общее число увеличилось до девяти). К 23 февраля в стране было уже 76 подтвержденных случаев.
По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.